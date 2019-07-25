رفحاء 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأودعت جمعية رؤوم الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم مبلغ 202.200 ريال لصالح مشروعاتها المقدمة لمستفيديها لشهر يوليو 2019م.وأوضح مشرف العلاقات العامة و الإعلام بالجمعية فروان الفروان أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 645 يتيماً ويتيمة، موزعين على 140 أسرة داخل المحافظة والقرى و الهجر التابعة لها .يذكر أن مشروع الكفالة النقدية والكفالة الغذائية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية وتغطية المصاريف المعيشية التي يحتاج لها جميع الأيتام المسجلين في الجمعية.// انتهى //15:53ت م0133