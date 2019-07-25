اجتماعي / جمعية رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء تودع أكثر من 200 ألف ريال لصالح مشروعاتها
الخميس 1440/11/22 هـ الموافق 2019/07/25 م واس
رفحاء 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس
أودعت جمعية رؤوم الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم مبلغ 202.200 ريال لصالح مشروعاتها المقدمة لمستفيديها لشهر يوليو 2019م.
وأوضح مشرف العلاقات العامة و الإعلام بالجمعية فروان الفروان أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 645 يتيماً ويتيمة، موزعين على 140 أسرة داخل المحافظة والقرى و الهجر التابعة لها .
يذكر أن مشروع الكفالة النقدية والكفالة الغذائية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية وتغطية المصاريف المعيشية التي يحتاج لها جميع الأيتام المسجلين في الجمعية.
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15:53ت م
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