الدمام 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأزالت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف 80 لوحة مخالفة ، خلال حملة نظمتها البلدية الأسبوع الماضي ، ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن الحملة تأتي تفعيلا لحملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، مشيرا الحملة تهدف إلى الحد من التجاوزات والمخالفات للوحات الغير نظامية والمشوه للمنظر العام، مؤكدا أن الفرق الرقابية مستمرة في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الممارسات التي تشوه المنظر البصري.// انتهى //15:54ت م0134