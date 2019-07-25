بيروت 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.32% أي ما يعادل 3 نقاط ليقفل عند مستوى 842.79 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 19 ألفاً و724 سهماً بقيمة 120 ألف دولار نفذت خلال 23 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و325 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و352 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //15:55ت م0135