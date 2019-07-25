اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.32%
الخميس 1440/11/22 هـ الموافق 2019/07/25 م واس
بيروت 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.32% أي ما يعادل 3 نقاط ليقفل عند مستوى 842.79 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 19 ألفاً و724 سهماً بقيمة 120 ألف دولار نفذت خلال 23 صفقة.
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و325 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و352 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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15:55ت م
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