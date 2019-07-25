طرابلس 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "خالد المشري"، رفقة النائب الثاني "فوزي العقاب"، وعضو المجلس "صفوان المسوري"، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا "جوشوا هاريس"، لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا.وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن الطرفان اتفقا على أنه لا وجود لحل عسكري في ليبيا، وعلى ضرورة استئناف العمل على الإصلاحات الاقتصادية والأمنية.// انتهى //15:56ت م0136