الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساستقبل معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في مكتبه بفرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة اليوم ، معالي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجهورية اليمنية القاضي أبو بكر السقاف ، ومعالي رئيس هيئة التدقيق المالي بجمهورية أندونيسيا الدكتور مورماهادي جانيغارا ، كلا على حدة.وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين ديوان المراقبة العامة والجهازين، حيث يحرص الديوان على دعم الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات التدريب وتنمية وبناء القدرات المؤسسية، وذلك لما يمتلكه الديوان من خبرات مهنية متقدمة في مجالات المراجعة والرقابة المالية.حضر اللقاءين عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.// انتهى //16:03ت م0143