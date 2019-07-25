بغداد 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.19 %, متوقفاً عند 478.01 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 7 شركات, وانخفاض أسهم 8, فيما حافظت 10 شركات على أسعار اسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 695,302,984 سهما, بقيمة 526,998,337 دينارا عراقيا, تحصلت من خلال ابرام 386 صفقة , شملت 25 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //17:07ت م0161