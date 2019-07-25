الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساختتمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، برامجها الإثرائية الدولية والبحثية المقامة في المملكة لعام 2019م، بالتعاون مع شركائها جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، ومركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك).وشهدت برامج موهبة الإثرائية الدولية والبحثية هذا العام للمرة الأولى مشاركة موهوبين وموهوبات من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين، حيث شارك 40 طالبًا وطالبة من دولة الإمارات، و25 طالبًا وطالبة من دولة الكويت و4 طلاب من مملكة البحرين بجانب أشقائهم السعوديين، حيث أضافت لهم هذه البرامج قيمة في مسيرة حياتهم، ضمن سلسلة برامج ومبادرات موهبة التي صممت وخصصت لتنمية قدراتهم ومواهبهم وفق منهجية علمية تسهم في إثرائهم العلمي وتحديد مسارهم الجامعي.وقال معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي, أن برامج موهبة الإثرائية شهدت تطورا نوعياً وكمياً مع بدء المؤسسة تنفيذ خطتها الخمسية الثالثة "موهبة 3" وعنوانها التمكين والتميز، لبناء أجيال المستقبل، ومراعاة احتياجات الموهوب والمجتمع ومتطلبات التنمية الوطنية، والمهارات المستقبلية، لافتا النظر إلى أن موهبة تسعى في هذه المرحلة إلى تمكين المؤسسات الوطنية وتميزها لخدمة الموهوبين والمبدعين.وبين معاليه أن عدد الطلبة في البرنامج الإثرائي الدولي والبحثي للعام الحالي 2019م، بلغ 305 طلاب وطالبات في كل من جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة، فيما وصل عدد الطلبة في البرنامج الإثرائي البحثي 84 طالبًا وطالبة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، و 28 طالبة في مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، و33 طالبًا في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك".كما بلغ العدد الإجمالي لطلبة البرامج الإثرائية الصيفية لهذا العام 6900 طالب وطالبة، بينما كان في العام الماضي 4600 طالب وطالبة، حيث انضموا لعدد 46 برنامجًا إثرائيًا صيفيًا لهذا العام مقارنة بعدد 35 برنامجًا في العام الماضي، حيث تم تغطية 15 مدينة لهذا العام بزيادة 50% عن العام الماضي.ودعا الدكتور المتحمي الطلبة الموهوبين كافة إلى الانضمام إلى رابطة الموهوبين وهي المنصة التي أطلقتها مؤسسة موهبة في عام 2019م، ليكونوا على تواصل دائم مع موهبة والاستفادة من كل مبادرات وبرامج موهبة وكافة خدماتها بشكل دائم كذلك برنامج التميز الذي يساعد الطلبة من خلال مسار تأهيلي مصمم لهم من الصف الأول ثانوي للرفع من فرص قبولهم في أعرق الجامعات العالمية والحصول على منحة تعليمية للابتعاث بالتعاون مع وزارة التعليم.// انتهى //17:08ت م0163