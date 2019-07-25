شنغهاي 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسفاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على مواطنه توتنهام بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم التي تقام استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.وسجل الفرنسي أنتوني مارسيال والإنجليزي أنخل جوميز هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 21 و80، فيما سجل البرازيلي لوكاس مورا هدف توتنهام في الدقيقة 65.وفي مباراة أخرى فاز فريق بنفيكا البرتغالي على نظيره فيورنتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف ضمن نفس المسابقة .// انتهى //17:09ت م0166