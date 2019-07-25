القاهرة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباينا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع ملحوظة من جانب الصناديق والمؤسسات العربية والأجنبية، في مقابل عمليات شراء انتقائي من جانب الصناديق المصرية والأفراد المصريين.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" أنهى تعاملات اليوم على انخفاض بلغت نسبته 79ر0 % ليغلق عند مستوى 06ر13510 نقطة.وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" مكاسب هامشية بلغت 02ر0 % ليغلق عند مستوى 96ر532 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليغلق مكتسيا باللون الأحمر وإن كان بنسبة طفيفة بلغت 08ر0 % ليصل إلى 77ر1375 نقطة.وأوضحت الاحصائيات الختامية أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 7ر2 مليار حنيه من قيمته لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 3ر725 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 03ر1 مليار جنيه.// انتهى //17:09ت م0167