لندن 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 20 مشفى ومركزاً طبياً باتت خارج نطاق الخدمة بفعل غارات "الضامن" الروسي في منطقة خفض التصعيد المعروفة بمنطقة "بوتين-أردوغان".وأوضح المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أنه وثق تنفيذ المقاتلات الروسية أكثر من 2350 ضربة جوية منذ بداية التصعيد الأعنف في الـ 30 من شهر أبريل من العام الجاري، حتى صباح اليوم الـ 25 من شهر يوليو من العام ذاته.وأبان أن تلك الضربات تسببت بمجازر عدة ومصرع (136) مدنياً بينهم 31 طفلاً و 29 مواطنة و 5 من الدفاع المدني ممن قضوا خلال القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، إضافة إلى إصابة المئات بجروح متفاوتة جراء القصف.// انتهى //17:10ت م0168