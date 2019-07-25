القاهرة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالإسكندرية، مع الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، المقرر أن تنطلق أعماله في وقت لاحق بالقاهرة اليوم بمشاركة الدول السبعة الأعضاء ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيرى بصفة مراقب.وأكد الرئيس المصري، خلال اللقاء وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة المصرية، خصوصية منطقة شرق المتوسط في ضوء اكتشافات الغاز بها في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز، وتحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة.كما أكد الوزراء المشاركين في اجتماع المنتدى، وفقًا للبيان، على الأهمية الاستراتيجية للمبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، مشيدين بجهود مصر الفعالة لإقامة حوار إقليمي منظم حول الغاز الطبيعي وصياغة سياسات تركز على التعاون الحكومي لوضع رؤية مشتركة لمستقبل احتياطات شرق المتوسط، مما يمهد الطريق لفتح آفاق جديدة من المصالح الاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة.// انتهى //17:13ت م0169