القريات 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساُختتمت أمس, دورة الفنون التشكيلية التي أقامتها الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالقريات بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كاف السياحي، حيث قدم خلالها الفنان التشكيلي أحمد الجدعان أساسيات الرسم الواقعي.وأوضح مدير الجمعية بالقريات حابس الفندي, أن هذه الدورة وورش العمل تناولت لوحاتها أساسيات المدرسة الواقعية التي تعد من أهم المدارس في الفن التشكيلي, مبيناً أن من حق المشاركين والمشاركات المشاركة بلوحاتهم وإبرازها في المعارض سواء الداخلية أو الدولية.// انتهى //18:01ت م0179