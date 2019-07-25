ثقافي / اختتام دورة الفنون التشكيلية وورش العمل المصاحبة لمهرجان "كاف" بالقريات
الخميس 1440/11/22 هـ الموافق 2019/07/25 م واس
القريات 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس
اُختتمت أمس, دورة الفنون التشكيلية التي أقامتها الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالقريات بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كاف السياحي، حيث قدم خلالها الفنان التشكيلي أحمد الجدعان أساسيات الرسم الواقعي.
وأوضح مدير الجمعية بالقريات حابس الفندي, أن هذه الدورة وورش العمل تناولت لوحاتها أساسيات المدرسة الواقعية التي تعد من أهم المدارس في الفن التشكيلي, مبيناً أن من حق المشاركين والمشاركات المشاركة بلوحاتهم وإبرازها في المعارض سواء الداخلية أو الدولية.
// انتهى //
18:01ت م
0179