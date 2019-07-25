الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسدشن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, إطلاق شخصية "مطور" كوسيلة مجتمعية تساعد على إيصال رسائل النيابة العامة التوعوية والتثقيفية للمجتمع.وستساعد شخصية "مطور" على نشر الوعي القانوني والأمني بأسلوب بسيط ومباشر يتفاعل معه المجتمع، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات.وأكد معالي النائب العام, أن "النيابة العامة وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية المملكة 2030 تعمل بخطىً حثيثة ومتسارعة إلى تطوير أدواتها في جميع الاتجاهات الفنية والمهنية لتعزيز الصورة الذهنية لدى المجتمع ضمن منظومة حكومية تتكامل مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة لتحقيق ما من شأنه طموح ولاة الأمر تجاه وطنٍ قويٍّ آمن.// انتهى //18:24ت م0181