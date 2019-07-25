جدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واستواصل فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2019 ، الذي يستهدف طالبات الجامعة ، بإشراف مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الموهبة والابداع ، وذلك في مقر كلية العلوم والهندسة بشطر الطالبات .ويهدف البرنامج ، الذي بدأت فعالياته في الـ 5 من شهر ذو القعدة الجاري وتختتم برامجه في الـ 29 من ذات الشهر ، لتنمية وتأهيل قدرات 168 طالبة .وأفادت رئيسة برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الدكتورة فاتن البريكان ، أن البرنامج يستهدف الطالبات من مختلف مناطق المملكة ، ويهدف إلى تنمية قدرات الطالبات إلى أقصى طاقة ممكنة وتوجيههن بما يتناسب مع ميولهن وقدراتهن ، وتعزيز تواصلهن مع الجامعات العالمية ، وفتح الآفاق أمامهم لمواصلة الدراسة والتعلم ، إلى جانب إبراز القدرات الوطنية وتهيئة الطالبة لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة ، كما يقدم البرنامج للموهوبات معارف ومهارات وخبرات علمية متقدمة تتحدى قدراتهن وتهدف إلى تنمية إمكاناتهن المعرفية والشخصية والاجتماعية.ويشتمل محتوى موهبة 2019 على مجالات متنوعة منها : العلمية والتقنية ذات الأهمية الحيوية وتدعم من خلالها تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة ، وتتسق أهم مجالات البرامج مع التقنيات الرئيسية التي أقرت ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، وهذه التخصصات تضم الهندسة الميكانيكية ، والكيمياء في المجتمع ، والتقنية الحيوية ، والعلوم الطبية والحيوية ، والتشفير وأمن المعلومات ، والتشريح وعلم وظائف الأعضاء ، والطاقة المتجددة ، بالإضافة الى مسار البحث العلمي الذي يتمحور على تخصص الجينيوم والابتكار في الطب التشخيصي .// انتهى //18:54ت م0185