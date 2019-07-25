نيويورك 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على تراجع، بعد نشر مجموعة من نتائج الأعمال التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، في حين فتح البنك المركزي الأوروبي الباب أمام خفض أسعار الفائدة في المستقبل مما حد من خسائر السوق.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 22.58 نقطة بما يعادل 0.08 بالمئة إلى 27247.39 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 3.30 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 3016.26 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 26.82 نقطة أو 0.32 بالمئة ليصل إلى 8294.68 نقطة.// انتهى //18:59ت م0187