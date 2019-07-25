مكة المكرمة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسعقدت الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مكة المكرمة اليوم, ورشة عمل مخرجات العملية التعليمية في الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية, بحضور المديرة التنفيذية للحملة دلال عطية اللحياني, وذلك في قطاع البيضاء بمكة المكرمة.واستهدفت الورشة 28 معلمة بهدف النقد المنهجي لواقع الحملة, حيث قدمت المشرفة الفنية للحملة صفية القارحي ورقة عمل بعنوان "نقد منهج حقيبة مجتمع بلا أمية في الحملة الصيفية" ناقشت خلالها كيفية تحليل المنهج ومدى مناسبة المادة التعليمية للظرف والزمان للدراسات وأبرز المقترحات والتوصيات التي تم رصدها خلال العملية التعليمية للدارسات.فيما ناقشت اللحياني طريقة النقد المنهجية للمنهج والهادفة لصناعة منهج للحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتحقق للحملة أهدافها الوطنية في خفض نسبة محو الأمية ببلادنا الحبيبة، كما ناقشت المقترحات المطروحة من المعلمات والتي تسهم في تطوير المنهج, إلى جانب استعراض أبرز التحديات وطرق المعالجة والمقترحات.من جانبها قدمت المساعدة للمديرة التنفيذية وداد بكر المحمادي, شرحا تفصيليا للتحليل الرباعي وتحليل واقع الحملة الصيفية بقطاع البيضاء (SWOT) التي تشمل مكونات الضعف والقوة والتهديدات والفرص. وصاحب ذلك استعراض نماذج من التحليل ومناقشة العناصر والخطوات التحليلية وكيفية مطابقتها على الواقع.يذكر أن الحملة قبل انطلاقها في مكة المكرمة قد بدأت بورش التدريب لمعلمي ومعلمات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بعدد من الورش والبرامج حيث أقيم برنامج تدريبي بعنوان " التعليم المستمر وفن التعامل مع الكبار" والبرنامج التدريبي بعنوان " الخصائص " كما تم دعم المعلمين والمعلمات ببرامج تهدف إلى تعزيز قدرات معلمي الحملة وتنمية مهاراتهم فيما يتعلق بطريقة وأسلوب التعامل مع الكبار المستهدفين من الحملات.// انتهى //19:01ت م0188