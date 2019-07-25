تونس 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأدى رئيس مجلس النواب محمد الناصر، اليمين الدستورية ليتولى رسميًا منصب رئيس مؤقت للجمهورية التونسية، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية.جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس النواب بعد ظهر اليوم، إثر تلقي البرلمان شهادة وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي، وإعلامًا من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وذلك طبقًا لأحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور.// انتهى //19:08ت م0189