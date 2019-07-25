الأمم المتحدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل محمد بن شمباس، إحراز العديد من دول المنطقة مزيداً من التقدم في تعزيز الديمقراطية، مؤكداً أن ذلك لم يكن دون تعقيدات، أبرزها كانت بسبب التوسع السريع في التطرف العنيف في بعض نواحيها.وأوضح بن شمباس في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أنه بالرغم من التحديات المستمرة فإن التطورات تحمل رسالة أمل في المستقبل، مؤكداً ثقته في دعم مجلس الأمن من أجل الحفاظ على السلام ومنع الصراع في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.وأفاد المسؤول الأممي أنه من الواجب أن نعترف ونحتفل بالتقدم المحرز في توطيد الديمقراطية في المنطقة وبتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في عدد من بلدانها، مشيراً إلى أنه في الأشهر الستة الماضية، نُظمت انتخابات رئاسية في نيجيريا في 23 فبراير، والسنغال في 24 فبراير، وموريتانيا في 22 يونيو، لافتاً النظر إلى أنه قبل كل هذه الانتخابات الساخنة، التقى بجميع المرشحين للرئاسة ونقل لهم، مع شركاء إقليميين ودوليين، الحاجة الماسة إلى توطيد معايير انتخابية عالية المستوى.وأشار بن شمباس إلى الحوارات السياسية التي انطلقت بين الحكومة والمعارضة في بوركينا فاسو وبنين، واجتماعات أصحاب المصلحة السياسيين في غانا التي تحاوروا فيها حول وضع جماعات الحماية الشعبية، مشيداً باحترام الحكومة في ليبيريا حق الشعب في الاحتجاجات السلمية التي انتظمت في 7 يوليو من هذا العام، وفتحها حواراً حول تعزيز اقتصاد البلاد.// انتهى //19:08ت م0190