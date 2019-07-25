تونس 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسدعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم، عقب لقاءه رئيس البرلمان محمد الناصر، الشعب التونسي الى الوحدة في خدمة المصلحة العليا للوطن، والالتزام بأحكام الدستور والالتفاف حول المؤسسات الدستورية.وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أعلن اليوم توليه رئاسة الجمهورية التونسية مؤقتًا وفق ما ينص عليه الدستور التونسي.// انتهى //19:11ت م0192