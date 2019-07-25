حفر الباطن 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسيستقبل الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ابتداءً من الغد وعلى مدى ثلاثة أيام, الباحثين والباحثات عن العمل وذلك في مجمع هلا مول بمحافظة حفر الباطن.ويقدم الفرع المتنقل خدماته من خلال حافلة مجهزة بالإمكانيات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين ويهدف إلى دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص من خلال استقبال الشباب وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل، وتوفر الفروع المتنقلة، لأصحاب العمل، خدمات في مقدمتها التعريف ببرامج الصندوق، والمشاركة في المعارض في مناطق المملكة كافة، وزيارة المواقع التي لا توجد فيها فروع لـ"هدف" وفق زيارات مجدولة، ومساعدة العميل على التسجيل في البرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العملاء في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج .// انتهى //19:28ت م0194