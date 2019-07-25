بيروت 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسواصل الإحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701 .وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن " زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 100 متر ولمدة 55 دقيقة، وقد أقدم عناصره على رمي قنبلتين صوتيتين وقنبلتين مضيئتين داخل المياه اللبنانية".وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ".// انتهى //19:45ت م0195