رياضي / اختتام بطولة الأولمبياد في منافسات الأطباق باتحاد الرماية
الخميس 1440/11/22 هـ الموافق 2019/07/25 م واس
الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس
اختتمت اليوم بطولة الأولمبياد في منافسات الأطباق (تراب) التي نظمها الاتحاد السعودي للرماية على ميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض لمدة 5 أيام بمشاركة 20 رامياً من مختلف القطاعات العسكرية لدرجة المبتدئين والممتازة بحضور المدير التنفيذي لإتحاد الرماية أحمد الشهراني.
ففي منافسات الأطباق (تراب) لدرجة الممتاز: حل أولاً محمد الشريدة من الحرس الوطني وثانياً دليم القحطاني من الأمن العام وفِي المركز. الثالث فهد المطيري من دوريات الأمن .
وفي منافسات الأطباق (سكيت) لدرجة المبتدئين جاء في المركز الأول فهد الحربي من الحرس الوطني وثانياً عبدالمحسن أبانمي من القوات الجوية وفِي المركز الثالث فلاح السبيعي من أمن المنشآت.
وحل أولاً في منافسات الأطباق (سكيت) لدرجة الممتاز سعيد المطيري من اتحاد الرماية وثانياً حاتم الشمري من شرطة حائل وثالثاً محمد الخمشي من الأمن العام.
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19:52ت م
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