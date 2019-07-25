رياضي / اختتام بطولة الأولمبياد في منافسات الأطباق باتحاد الرماية‎

الخميس 1440/11/22 هـ الموافق 2019/07/25 م واس
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الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس
اختتمت اليوم بطولة الأولمبياد في منافسات الأطباق (تراب) التي نظمها الاتحاد السعودي للرماية على ميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض لمدة 5 أيام بمشاركة 20 رامياً من مختلف القطاعات العسكرية لدرجة المبتدئين والممتازة بحضور المدير التنفيذي لإتحاد الرماية أحمد الشهراني.
ففي منافسات الأطباق (تراب) لدرجة الممتاز: حل أولاً محمد الشريدة من الحرس الوطني وثانياً دليم القحطاني من الأمن العام وفِي المركز. الثالث فهد المطيري من دوريات الأمن .
‏ وفي منافسات الأطباق (سكيت) لدرجة المبتدئين جاء في المركز الأول فهد الحربي من الحرس الوطني وثانياً عبدالمحسن أبانمي من القوات الجوية وفِي المركز الثالث فلاح السبيعي من أمن المنشآت.
‏وحل أولاً في منافسات الأطباق (سكيت) لدرجة الممتاز سعيد المطيري من اتحاد الرماية وثانياً حاتم الشمري من شرطة حائل وثالثاً محمد الخمشي من الأمن العام.
// انتهى //

19:52ت م
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