الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساختتمت اليوم بطولة الأولمبياد في منافسات الأطباق (تراب) التي نظمها الاتحاد السعودي للرماية على ميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض لمدة 5 أيام بمشاركة 20 رامياً من مختلف القطاعات العسكرية لدرجة المبتدئين والممتازة بحضور المدير التنفيذي لإتحاد الرماية أحمد الشهراني.ففي منافسات الأطباق (تراب) لدرجة الممتاز: حل أولاً محمد الشريدة من الحرس الوطني وثانياً دليم القحطاني من الأمن العام وفِي المركز. الثالث فهد المطيري من دوريات الأمن .‏ وفي منافسات الأطباق (سكيت) لدرجة المبتدئين جاء في المركز الأول فهد الحربي من الحرس الوطني وثانياً عبدالمحسن أبانمي من القوات الجوية وفِي المركز الثالث فلاح السبيعي من أمن المنشآت.‏وحل أولاً في منافسات الأطباق (سكيت) لدرجة الممتاز سعيد المطيري من اتحاد الرماية وثانياً حاتم الشمري من شرطة حائل وثالثاً محمد الخمشي من الأمن العام.// انتهى //19:52ت م0196