جدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليه 2019 م واسعقدت المديريه العامة للسجون بمنطقة الرياض، وجمعية معين لتأهيل النزيل، بمقر المديرية للسجون في الرياض أمس ، إتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع ساعد لتأهيل النزيل ، وذلك في إطار تعزيز الشركات الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، بحضور نائب مدير عام السجون اللواء مشعل فالح السبيعي، ومدير إدارة الإصلاح والتأهيل اللواء مبارك السليس، ومدير إدارة سجون منطقة الرياض العقيد علي العمري .وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم الزهراني، أن الجمعية متخصصة في تأهيل النزلاء في المملكة ، مشيراً إلى أن مشروع ساعد يأتي ضمن حزمة برامج ومشاريع تقدمها الجمعية للنزلاء داخل الإصلاحيات، مثمناً الجهود المبذولة من قِبل المديرية العامة للسجون، ووقف محمد بن عبد الله الجميح نظير حرصهم واهتمامهم في رعاية النزلاء .يُذكر أن المشروع سيُسهم في تأهيل النزلاء نفسياً ، وتربوياً ، واجتماعياً ، وترويحياً .// انتهى //19:52ت م0197