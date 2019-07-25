جيزان 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليه 2019 م واسينفذ فرع متعافي الوقفية، مساء غد , فعالية الحملة التعريفية بمتعافي الوقفية الخاصة بمساعدة المتعافين من مرض السرطان تحت شعار " من أنا .. وكيف استطعت ؟" , وذلك بمركز الراشد مول التجاري بمدينة جيزان.وأوضحت مديرة فرع "متعافي" بجازان بدرية بنت معجم الصوفي أن الفعالية تهدف إلى التعريف بدور متعافي الوقفية والبرامج التي تنفذها لخدمة ودعم ومساندة المصابين بمرض السرطان والمتعافين منه، ومساعدتهم على التغلب على الآثار الجانبية الناتجة عن العلاج، وتحقيق ما يسعون لتحقيقه من أهداف، وتغيير نظرة المجتمع عن محارب المرض والمتعافي منه.ودعت الصوفي الجميع للمشاركة في الفعالية , راجية العون والتوفيق من الله تعالى لجميع المشاركين في الفعالية.//انتهى//19:52ت م0198