صامطة ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ٢٥ يوليو ٢٠١٩ م واستفقد رئيس قسم الرياضيات بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي اليوم الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي التابعة لمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي بحضور مدير الإشراف التربوي بتعليم جازان الدكتور أحمد بن ظافر عطيف.واطَّلع"غروي"على ملفات القيادة المدرسية والإرشاد ومتابعات المعلمين وإعداد الدروس ونماذج من ملفات الإنجاز للطلاب مستمعاً لشرح مفصل من قائد الفصل الصيفي حسين عبده قيسي عن الفصل وما يتوافر بالفصل من إمكانات تلبي احتياجات الطلاب.//انتهى //19:59ت م0201