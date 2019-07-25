تبوك 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019أسهمت المشاركة الأولى للمديرية العامة للسجون في مهرجان الورد و الفاكهة 1440 هـ في تغيير الصورة النمطية السائدة في أذهان البعض عن السجون وقسوة الحياة خلف القضبان في زنزانات مكتظة وموحشة فما أن يدلف الزائر إلى المعرض المقام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك حتى تستوقفه الدهشة والإعجاب للأعمال الحرفية و المجسمات التراثية و اللوحات التشكيلية المتناهية في الدقة و الجمال و الابداع من أعمال النزلاء و النزيلات التي تنم عن مواهب متقدّمة و طاقات حقيقية ما كان لها أن تظهر و تتبلور بهذه الصورة إلا وسط بيئة داعمة و إيجابية وفصول تعليمية وتدريب عملي وفرته المديرية للنزلاء من الجنسين لمنحهم الراحة النفسية والصفاء الذهني لممارسة أعمالهم الإبداعية وتنمية مواهبهم .ويؤكد المعرض بما احتواه على نجاح برامج الرعاية النفسية والاجتماعية الممنهجة التي تقدّم للنزلاء والنزيلات التي تعمل بها الإدارة العامة للسجون، كما استمع الزائرون للمعرض شرحاً وافياً عن خدمة "فُرجت" وهي خدمة تقدّم عبر منصّة " أبشر " لتلقي طلبات السداد عن السجناء المعسرين، وذلك من خلال التبرعات المباشرة لسداد ديونهم .وتأتي مبادرة " فرجت " ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مدّ يد العون للموقوفين في قضايا مالية وإتاحة ذلك عبر منصّة " أبشر " الإلكترونية, كما يشاهد الزائرون وللمرة الأولى الهوية الجديدة للمديرية العامة للسجون التي اشتملت على تغيير الزي والشعار التي دشّنها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.في حين يشاهد الزائرون عرضا مرئياً عبر شاشة التلفاز لفديوهات حديثة تسلّط الضوء على الخدمات المقدّمة للنزلاء و النزيلات في المؤسسة الإصلاحية التي تقدّم الرعاية الشاملة من إصلاح وتأهيل.كما تفاعل الزائرون مع العرض المرئي لبرنامج ثقة الذي يستهدف ثقة النزلاء والنزيلات المتبقي من محكومياتهم سنة فأقلي ويحقّق التحوّل الإيجابي في سلوك المستفيدين حتى يعودوا إلى مجتمعهم عنصرًا مؤثّرًا وفعّالاً يحمل روح الانتماء للوطن.واستمع الزائرون أيضا إلى شرح مفصّل عن خدمة إشراقه, كما كشفت مشاركة المديرية العامّة بالسجون بتبوك أن هناك خطة لإنشاء مركز للأعمال في سجون منطقة تبوك وهو مركز خاص لمساعدة النزلاء الموقوفين في قضايا الحقوق المالية بحيث يمكنهم من متابعة أعمالهم ويعينهم على الوصول إلى تسويات مع دائنيهم من خلال مركز هُيّء بالخدمات كافة من هاتف جوال وكمبيوتر وطابعات ووسائل الإنترنت في مبني مستقل عن بقية القضايا الجنائية الأخرى .// انتهى //20:35ت م0203