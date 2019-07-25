بريدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليه 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم استعداداتها للمشاركة في حج هذا العام من خلال خدمة ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج القادمين عن طريق البر حيث جُهّز مقرّ فريق الصيانة التطوعي بأيدي نخبة من المدربين المختصين ومتدربي المنشآت التدريبية بالمنطقة.ويعمل الفريق على مدار الساعة في فحص مركبات الحجاج المارّين بالمدينة،مستخدماً أحدث التقنيات، وتقديم الصيانة العاجلة لهذه المركبات،بالإضافة لتقديم خدمات صيانة مقرّات الجهات الحكومية المشاركة في الجوانب الفنية كافة كالكهرباء والتمديدات الصحية والتكييف .كما تشارك الإدارة في تقديم الهدايا لحجاج بيت الله من منتجات الحليب و الألبان المتنوعة وهي من منتجات مصنع الألبان التابع للكلية التقنية الثانية ببريدة.وبيّن مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذّن أنّ المشاركة تُعدّ أحد الواجبات التي تقوم بها الإدارة بمتابعة مستمرة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد للعمل حثيثاً على خدمة ضيوف الرحمن وبذل كل ما فيه راحة لهم .// انتهى //20:37ت م0204