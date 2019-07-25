تبوك 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسباشرت المديرية العامة للجوازات مهامها المعتادة في كل عام لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار من خلال كوادر بشرية لإنهاء إجراءات الحجاج بأحدث الأنظمة الإلكترونية وبكل يسر وسهولة وسرعة.وأوضح مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد بن محمد القحطاني أنّ الجوازات تعمل ضمن منظومة العمل الحكومي لجميع قطاعات الدولة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر مدينة الحجاج وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وبمتابعة دائمة ومباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمّار.وأضاف : لقد وفّرت المديرية العامّة للجوزات أفضل الأطقم والكوادر بخطة محكمة لإنجاز المهام الموكلة إليها على الوجه الأكمل حيث تميّز هذا الموسم بتوافر تقنيات عالية حرصت وزارة الداخلية على وجودها لخدمة حجاج بيت الله القادمين عبر مدينة الحجاج بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للاستمرار في الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.وفي الختام سأل مدير جوزات منطقة تبوك الله أن ييسّر للحجّاج حجّهم وأن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يعيدهم إلى أوطانهم وهم في صحة وسلامة دائمة وأن يحفظ بلادنا وقادتنا ورجال أمننا ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين .// انتهى //20:39ت م0205