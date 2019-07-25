بريدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسنظمت جامعة القصيم ممثّلة في كلية التربية أمس عددًا من الدورات التدريبية ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات وذلك بمقرّ كلية التربية بالمليداء للمعلمين ومقرّ كلية التربية للطالبات بحي الإسكان ببريدة للمعلمات .وقدّمت أربع دورات تدريبية لتطوير المعلمين والمعلمات بالمنطقة بحضور ومشاركة 71 متدربًا ومتدربة ضمن سلسلة الدورات التي تقام على مدى شهر كامل خلال مدّة التدريب الصيفي.// انتهى //20:41ت م0206