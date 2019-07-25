عدن 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية إبتهاج الكمال اليوم مع مدير مكتب منظمة (أوتشا) بالعاصمة المؤقّتة عدن أندريه ريكيا مشروعات التمويل الإنساني وآلية إعداد خطة الاستجابة الإنسانية ودعم المنظّمات غير الحكومية.وتطرّق اللقاء وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية إلى الجانب القانوني لتسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في نظام المنح وبناء قدراتها في إدارة المشروعات وآلية التنسيق والتعاون بين الوزارة والمنظّمة.// انتهى //21:40ت م0210