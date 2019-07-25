لندن 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليه 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض بنسبة 0.64 % ليصل عند مستوى 3510.15نقطة.وتراجع مؤشر "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 39.80 نقطة ليصل مستوى 9289.90 نقطة، كما خسر مؤشر "أي إي إكس" الهولندي 4.44 نقطة ليصل إلى 578.82 نقطة و"داكس" الألماني 160.79 نقطة إلى 12362.10 نقطة.// انتهى //21:41ت م0211