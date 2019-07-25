القاهرة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بوزير الخارجية الأثيوبي جيدو أندارجاشيو الذي يزور مصر حاليًا.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم أنّ الوزير الأثيوبي سلّم رسالة للرئيس السيسي من رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أكّد خلالها عزم بلاده استئناف مسار المفاوضات الثلاثية بشأن سدّ النهضة التي تجمع أثيوبيا ومصر والسودان وذلك لتنفيذ ما تضمّنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث الخاصّ بالسد بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول قواعد ملئ وتشغيل السدّ وعلى نحو يراعي بشكل متساو مصالح الدول الثلاث.وأشار راضي إلى أنّ الرسالة تضمّنت التطلع لتعزيز الاستثمارات المصرية في أثيوبيا وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بينهما وأهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والمنطقة بما في ذلك دعم ومعاونة الشعب السوداني الشقيق لتجاوز التحديات الراهنة.//انتهى//21:57ت م0214