جيزان 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسنفّذ مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان مساء اليوم مسابقة سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرٱن الكريم والحديث الشريف بحضور مدير المكتب إبراهيم الرياني, وذلك بقاعة مدينة الملك فيصل الرياضية .وتضمنت المسابقة مشاركة عدد من شباب أندية المنطقة وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في ثلاثة فروع هي حفظ وتجويد عشرين جزءًا وعشرة أجزاء وخمسة أجزاء,إلى جانب عدد من الأحاديث من كتاب "نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين"،حيث وُزّع المشاركون على ثلاث فئات سنية من 11 عامًا إلى 25 عامًا .وكرّم الرياني في ختام المسابقة الفائزين التسعة،مقدّمًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على اهتمامه بمثل هذه المسابقات التي تحثّ الشباب على تلاوة كتاب الله وحفظه وتدبّر أحكامه واستثمار وقتهم بما يفيدهم،مبينًا أنّ المتسابقين الثلاثة الأوائل سيمثلون المكتب في المسابقة المركزية التي ّ في المسجد النبوي بالمدينة المنورة خلال شهر محرم المقبل .// انتهى //21:59ت م0215