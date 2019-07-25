إسلام آباد 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الولايات المتحدة الأمريكية أسهمت في تعزيز العلاقات بين باكستان وأمريكا.وأضاف أنّ عمران خان عقد محادثات شاملة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركّزت على بناء شراكة شاملة ودائمة بين البلدين والعمل من أجل تعزيز التعاون لدعم السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي في جنوب آسيا.وبيّن أنّ باكستان وأمريكا قررتا إنشاء آلية لمتابعة التفاهم الذي جرى التوصل إليه خلال الزيارة، مشيراً إلى أنّ أمريكا لم تردد هذه المرة مطالبتها باكستان ببذل المزيد للقضاء على الإرهاب، وهذا يدل على أن العلاقات بين البلدين بدأت تسير على أساس الاحترام المتبادل.وجدّد ترحيب باكستان بعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة في نزاع كشمير، مؤكداً أنّ باكستان تدعم السلام والحوار لحلّ النزاعات الإقليمية وترغب في حل القضية الكشميرية وفقًا لقرارات الأمن للأمم المتحدة وتطلعات الشعب الكشميري.// انتهى //22:01ت م0216