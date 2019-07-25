الرياض 22 ذو القعدة 144هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساختتمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية " جسفت" مساء اليوم، مبادرتها " صيف جسفت " التي قدمّت ورش تشكيلية متنوعة أسهمت في تحقيق أحد أهداف الجمعية بتنمية الوعي الفني لدى المجتمع الذي استمر 10 أيام في مقرّها بالرياض .وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد أنّ برنامج المبادرة تضمّن نشاطًا لعدد من الورش الفنية الموجهة للأطفال والفتيات والشباب وأعضاء الجمعية وذوي الإعاقة,للتّأكيد على الهوية ولاستثمار وقت الفراغ في الإجازة الصيفية من خلال ممارسة الفنون التشكيلية واكتساب مهارات فنية متنوعة.وأضافت أنه جرى تحديد متطلبات المبادرة من كوادر بشرية متمكنة من مهارات الآداء وفق احتياج كل ورشة من الورش ووضع خطة عمل لتحقق الأهداف مع الأخذ في الاعتبار قدرات وخبرات المستهدفين من البرنامج وبما يؤدي إلى تقديم قدرات متميزة تعود على المجتمع برفع الذوق العام وتحسين الذائقة البصرية وتنمية الحسّ الجمالي لدى الأفراد للنهوض بالمجتمع ونموّه وتحقيق جودة الحياة بإيجابية فاعلة.من جانبها أشارت مديرة إدارة التخطيط بالجمعية الدكتورة هناء الشبلي إلى أنّ المدربين والمدربات والمشرفات والمنسقين القائمين على تنفيذ هذه الورش الفنية ساهموا متطوعين لتقديم هذه الورش الفنية،مؤكّدة على استمرار تقديم هذه البرامج بالجمعية تلبية لرغبة المستفيدين حيث حقّقت هذه الورش فائدة كبيرة عليهم وعلى أبنائهم وبناتهم التي شغلت وقت فراغهم بتطوير مواهبهم.وبيّن المنسّق العام للبرنامج عبد الله الخفاجي أنّ البرنامج تضمّن ورشًا للفن التشكيلي " فن التنقيط ومبادئ الرسم بالأكريليك وصنع العرائس بالقماش ومبادئ الرسم بالرصاص وفن الديكوباج "، مشيرًا إلى أنّ فن مبادئ الرسم بالأكريليك والرسم بالرّصاص قُدّمت على مدار يومين خُصّص يوم منها للأطفال والآخر للكبار.// انتهى //22:39ت م0218