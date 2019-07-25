باريس 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسحقق الكولومبي نايرو كيناتا المرحلة الـ 18 من طوّاف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية التي أقيمت بين أومبران وفالوار لمسافة 208 كلم، فيما بقي القميص الأصفر والصدارة للفرنسي جوليان ألافيليب.وكانت مرحلة الخميس الأولى في جبال الألب وأنهاها كينتانا في الصدارة حيث تقدّم بطل طوّاف فويلتا الإسباني لعام 2016 بفارق دقيقة و35 ثانية على الفرنسي رومان بارديه، ودقيقتين و28 ثانية على الكازخستاني أليكسي لوتسنكو الذي حلّ ثالثا.// انتهى //22:41ت م0220