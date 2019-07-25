إسلام أباد 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأدانت باكستان بشدة التفجيرات التي وقعت اليوم في أفغانستان وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيون وموظفون حكوميون.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية بأنّ باكستان تدين التفجيرات في أفغانستان وتؤكّد وقوفها وتضامنها مع حكومة أفغانستان وشعبها ،وتضمّن البيان تعازي ومواساة باكستان حكومةً وشعباً لعائلات الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وجدّدت وزارة الخارجية الباكستانية بحسب البيان استنكار باكستان للإرهاب بأشكاله وصوره كافة وفي أي مكان.// انتهى //22:43ت م0221