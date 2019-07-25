جدة 22 ذو القعدة 1440هـ الموافق 25 يوليو 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد الناصر الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية في وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //23:13ت م0223