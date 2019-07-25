الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم ، قيادة مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة في ( التنعيم والبهيتة) بهدف متابعة أعمال اللجان الإدارية الموسمية بهذه المراكز عن قرب للتأكد من سرعة ودقة إنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفي أنظمة وتعليمات الحج .

واستمع اللواء اليحيى خلال الجولة إلى شرح مفصل من قائد قوات المراكز واللجان الإدارية العميد سعد بن سليمان العتيبي عن آلية عمل اللجان الإدارية الموسمية، كما اطلع اليحيى على الأقسام التي تضمها المراكز كقسم تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) وقسم الاستقبال وقسم التنفيذ وقسم التحقيق.

وأوضح اللواء اليحيى أن قيادة اللجان الإدارية الموسمية للجوازات تعمل خلال مهمة الحج على مدار الساعة بمراكز مداخل مكة المكرمة ويتم متابعتها باستمرار لضمان السرعة والدقة في إصدار العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج وإنجاز كافة المعاملات الخاصة باللجان الإدارية في حينه، داعيًا كل المواطنين والمقيمين للتقيد بالأنظمة والتعليمات.

رافق مدير عام الجوازات خلال الجولة كل من قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج للشؤون الإدارية اللواء دكتور خالد بن محمد الهويش ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد بن عبدالعزيز السعد ومساعد مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد منصور بن مرزوق الدوسري ومدير اللجان الادارية العميد عبدالهادي بن مسعود العجمي .

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23:15ت م

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