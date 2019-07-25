الطائف 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسيخوض المنتخب الوطني تحت 19 عامًا غدًا أولى لقاءاته الودية ضمن معسكره الإعدادي المُقام في الطائف الذي يمتد حتى نهاية الشهر الجاري، حيث يلاقي "الأخضر" منتخب طاجيكستان في تمام الخامسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف ، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19عامًا 2020.من جهته ، أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح والجهاز الفني المساعد، التي تنوعت بين تمارين لياقية وتكتيكية.يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في الدمام نوفمبر المقبل.// انتهى //23:25ت م0226