جدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة شرّف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم حفل "فرح جدة" العشرين بزفاف 1440 شاباً وفتاة الذي تنظمه "الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة" وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات بحضور العضو المؤسّس للجمعية رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة سابقاً الشيخ عبدالمحسن الخيال وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الداعمين وأهالي العرسان وضيوفهم .وفور وصول سموه مقر الاحتفال تُليت آيات من الذكر الحكيم ثم قدمت مجموعة من الشباب عرضا مسرحيا متنوعا يبرز أهمية العمل الخيري والتعاون على البر والتقوى والرحمة والإحسان أعقبه زفة العرسان أمام سموه .بعد ذلك شاهد سمو محافظ جدة فيلماً وثائقيًا يحكي جهود الجمعية خلال السنوات الماضية بمساعدة الشباب والفتيات على الزواج وبناء أسر مستقرة ونشر ثقافة تيسير الزواج مسبوقة بدورات التأهيل الأسري وإبراز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والجمعية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية.وثمن رئيس مجلس إدارة "جمعية زواج بجدة" أحمد العمري في كلمة بهذه المناسبة الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته هذا الحفل كما قدّم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة على تشريفه ومشاركته أبناءه العرسان فرحتهم وحرص سموه على رسم الفرحة على وجوه شباب وفتيات الوطن الطامحين في إكمال نصف دينهم وبناء حياة مستقرة قائمة على الود والمحبة والتراحم.كما استعرض العمري مسيرة الجمعية خلال الـ19 دورة الماضية وما حققته من تكافل ومساعدة واستقرار للشباب والفتيات المقبلين على الزواج ، مقدّما شكره للداعمين ولكل من أسهم في إتمام هذا الفرح الكبير.وفي ختام الاحتفال كرّم الأمير مشعل بن ماجد رعاة الحفل كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع العرسان مقدّما سموه لهم التهنئة بإتمام نصف دينهم ومتمنيا لهم حياة هانئة سعيدة.// انتهى //23:34ت م0227