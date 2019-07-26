حائل 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس‏زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، مقر البيت النموذجي الذي يسكن به عدد من الأيتام والتابع للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، للالتقاء بهم والتعرف على حياتهم الخاصة عن قرب.ولدى وصول سموه مقر البيت النموذجي كان في استقباله، عدد من أبناء الجمعية.وفي بداية اللقاء نوه سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، بالرعاية الشاملة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للأيتام وتقديم الرعاية لهم، وحرص سمو أمير منطقة حائل على تقديم برامج نوعية لفئات المجتمع المختلفة ومنها الأيتام.وأشاد بما تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهود مستمرة لخدمة الأيتام وغيرهم، مثنياً سموه على الروح الإبداعية لدى الأيتام التي تدل على تميز مواهبهم وقدراتهم و منوهاً بما رآه من جهود مبذولة.واستمع سموه إلى الأبناء وإنجازاتهم الدراسية والوظيفية مبديًا إعجابه بذلك ومشدداً على ضرورة الاستمرار والتطور في شتى المجالات.إثر ذلك قُدم عرض تعريفي عن ( إخاء) وخدماتها وبرامجها لمستفيديها من الأيتام.ثم ألقى عبدالعزيز الضميري - أحد أبناء إخاء - كلمة نيابة عن مستفيدي الجمعية رحب خلالها بسمو نائب أمير منطقة حائل في زيارته لأبنائه والتقائه بهم وتلمس احتياجاتهم، كما تم استعراض عدد من الصور لأنشطة المؤسسة التي قُدمت خلال الربع الأول والثاني والثالث من هذا العام 1440 هـ .ثم رعى سمو نائب أمير منطقة حائل حفل توقيع مؤسسة ( إخاء ) مُمثّلة برئيس قسم الإشراف وشؤون الأبناء محمد حجي الشمري لعدد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من الجهات الداعمة لأنشطة المؤسسة خلال الفترة المُقبلة.وفي نهاية الزيارة التقطت الصور التذكارية لسموه مع أبناء ومنسوبي " إخاء " .// انتهى //00:16ت م0233