العارضة ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥ يوليه ٢٠١٩م. واسقام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس غانم بن حامد الجذعان وأعضاء فريق الخبراء المتخصص في علم الحشرات برئاسة رئيس فريق مشروع حصر الآفات والأمراض الزراعية بكلية الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود الدكتور هذال بن محمد آل ظافر وعضوية عدد من الخبراء في تصنيف الحشرات مساء اليوم ، بزيارة لعدد من المزارع والمواقع التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العارضة.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بجازان أن الزيارة جاءت بتوجيه من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالعزيز ين عبدالرحمن الفضلي للوقوف على ظاهرة تواجد ديدان بكميات بإعداد كبيرة بأحدي قرى العارضة التابعة للقطاع الجبلي بمنطقة جازان.وبين أنه تم خلال الجولة الميدانية بالموقع مشاهدة أعداد قليلة من تلك الديدان ما يؤكد نجاح أعمال المكافحة التي قام بها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العارضة خلال الخمسة أيام الماضية، وكذلك أعمال المكافحة التي تمت من قبل البلديات بالموقع ما أدى إلى تقليل أعداد تلك الديدان بنسبة عالية جداً.وأشار المهندس الجذعان ان فريق الخبراء قام بجمع عينات من تلك الديدان وتم تصنيفها وتم التوصل إلى أنها تتبع ذوات الألف رجل (شعبة مفصليات الأرجل Arthropoda / صف (Diplopoda ويميّزها أن جسمها دودي الشكل وكل حلقة من حلقاته بها زوجين من الأرجل وهذه الديدان تعيش في الأماكن الرطبة والغنية بالمادة العضوية، وليس لها أي أهمية من الناحية الاقتصادية أو الصحية حيث تتغذى على المواد العضوية المتحللة ونادراً ما تتغذى على النباتات في طور البادرات، وأنها مفيدة في التوازن البيئي حيث تعتبر غذاء للطيور والضفادع والثعابين .وأكد أن سبب انتشارها بالموقع هو مناسبة الظروف البيئية حيث يتوفر غطاء نباتي واسع من الغابات ونمو كثيف لنباتات المراعي, إضافة إلى هطول الأمطار في الأيام الماضية مما أدى إلى تكون مادة عضوية عالية أسفل تلك النباتات ناسبت تكاثر تلك الديدان ، وأن الضرر الوحيد من وجودها هو الإزعاج الذي تحدثه للسكان عند وصولها للمنازل .وأختتم مدير عام فرع الوزارة بجازان أن فريق الخبراء نصح بعدم مكافحة هذا النوع من الديدان إلّا في المناطق السكنية أما في الأودية ومواقع الغابات والمراعي والحقول فلا ينصح بمكافحتها به.//انتهى//00:18ت م0234