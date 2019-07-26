نيويورك 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 92ر128 نقطة، أو 47ر0% ، ليصل إلى 05ر27141 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 87ر15 نقطة ، أو 53ر0% ، ليصل إلى 69ر3003 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 96ر82 نقطة ، أو 0ر1% ، ليصل إلى 54ر8238 نقطة.// انتهى //02:00ت م0240