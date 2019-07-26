الرياض 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( الشرقية ، الرياض ، نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الليث ، جازان ) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات عسير والباحة ، جازان قد تتخللها سحب رعدية .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:03ت م0002