عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/11/23 هـ الموافق 2019/07/26 م واس
الرياض 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تعزي رئيس تونس المؤقت في وفاة السبسي
القيادة تهنئ رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده
فيصل بن مشعل يدعو إلى إبراء الذمة والحفاظ على أملاك الدولة
"كذا أجمل" تجدد ملامح عسير في 36 ساعة
منح مؤسسات حجاج الداخل صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا
أمير الحدود الشمالية يستقبل الإعلاميين بالمنطقة
وزير الصحة يتفقد جاهزية مدينة الملك عبدالله الطبية لموسم الحج
مشروعات جديدة تدخل حيز التنفيذ في المشاعر المقدسة
إسقاط طائرة "مسيرة" حوثية استهدفت المدنيين بخميس مشيط
ختام التمرين المشترك "القائد المتحمس 2019" بين القوات السعودية والأميركية
الشورى يطالب برقابة اعتماد منفذي المشروعات على المنتجات المحلية والمستوردة
المملكة تدين تفجيراً إرهابياً استهدف بلدية مقديشو
وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.. سجلٌ سياسي حافل منذ الاستقلال
الرئيس الفلسطيني يوقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي
حفتر: موعد النصر اقترب
قصف جوي يودي بحياة عدة سوريين في حلب وإدلب
جونسون.. يبدأ أعماله بتسوية بريكست
الصومال: نجاة المبعوث الأممي من تفجير انتحاري
مصرع عدة أفراد من الشرطة الأفغانية
كوريا الشمالية تطلق صاروخين
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