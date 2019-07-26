الرياض 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي رئيس تونس المؤقت في وفاة السبسيالقيادة تهنئ رئيس المالديف بذكرى استقلال بلادهفيصل بن مشعل يدعو إلى إبراء الذمة والحفاظ على أملاك الدولة"كذا أجمل" تجدد ملامح عسير في 36 ساعةمنح مؤسسات حجاج الداخل صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًاأمير الحدود الشمالية يستقبل الإعلاميين بالمنطقةوزير الصحة يتفقد جاهزية مدينة الملك عبدالله الطبية لموسم الحجمشروعات جديدة تدخل حيز التنفيذ في المشاعر المقدسةإسقاط طائرة "مسيرة" حوثية استهدفت المدنيين بخميس مشيطختام التمرين المشترك "القائد المتحمس 2019" بين القوات السعودية والأميركيةالشورى يطالب برقابة اعتماد منفذي المشروعات على المنتجات المحلية والمستوردةالمملكة تدين تفجيراً إرهابياً استهدف بلدية مقديشووفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.. سجلٌ سياسي حافل منذ الاستقلالالرئيس الفلسطيني يوقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيليحفتر: موعد النصر اقتربقصف جوي يودي بحياة عدة سوريين في حلب وإدلبجونسون.. يبدأ أعماله بتسوية بريكستالصومال: نجاة المبعوث الأممي من تفجير انتحاريمصرع عدة أفراد من الشرطة الأفغانيةكوريا الشمالية تطلق صاروخين// يتبع //06:05ت م0003