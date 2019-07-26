ركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( رحلة الحج ) : رحلة الحج أُمنية كل مسلم، فهي رحلة روحانية بكل شعائرها، يشعر فيها الحاج بعظمة دينه الذي ساوى بين العباد في الحقوق والواجبات وميّز بينهم في التقوى والتقرب إلى المولى عز وجل، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)، وليؤدي الحاج نسكه بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان، فقد سخرت دولتنا كل إمكاناتها من أجل أن ينعم ضيوف الرحمن بكل وسائل الراحة الممكنة في شتى مناحي احتياجاتهم؛ ليتفرغوا لأداء مناسكهم بروحانية وانسيابية في الحركة والتنقل، فأصبحت رحلة الحج أكثر سهولة ويسراً مما كانت عليه في أزمنة سابقة، بل أصبحت رحلة تتجسد فيها الروحانية بكل معانيها من اليوم الأول لوصول الحاج حتى يوم مغادرته إلى بلاده، قد يكون الحديث عن رحلة الحج جميلاً ومشوقاً، لكنه ليس بتلك البساطة التي نتحدث بها عنها، فما بين وصول الحاج وأدائه المناسك إلى يوم مغادرته جهود أقل ما يقال عنها إنها جهود جبارة بكل التفاصيل التي تكمن بين طياتها، فحكومتنا -أعزها الله- لا تألو جهداً صغيراً كان أم كبيراً إلا وتبذله من أجل جعل الحج موسماً ومناسبة روحانية متكاملة الخدمات وليتفرغ الحاج لأداء المناسك دون أية منغصات، ودون إخراج الحج عن مقاصده إلى مفاسد ليست منه في شيء، فعن النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال: «من حجَّ هذا البيتَ فلم يرفث ولم يفسُق رجع كما ولدَته أمه».// يتبع //06:05ت م0004