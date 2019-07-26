وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( موقف المملكة ثابت تجاه فلسطين ) : دأبت المملـكة منذ قيام كيانها الـشامخ علـى يد الملـك عبدالـعزيز بن عبدالـرحمن وأنجالـه الميامين من بعده رحمهم الله - وحتى العهد الحاضر الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على اتخاذ موقف ثابت وراسخ ومعلن تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية، وقد اشتركت المملكة مع كافة الدول العربية إبان التقسيم بعد إعلان عهد «بلفور» المشؤوم في حربها ضد الاغتصاب الصهيوني لأراضي فلسطين، وقد تجدد هـذا الموقف الثابت في جلسة مجلس الـوزراء المعتادة يوم الثلاثاء المنفرط حيث شدد المجلس على الحق المشروع للفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وهو حق مكفول استنادا إلـى مواثيق وأعراف وقرارات مجلس الأمن الـدولـي وهيئة حقوق الإنسان.وواصلت : وقد استعرض المجلـس في ذات الجلـسة كلـمة المملكة الضافية أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في نيويورك، ومن المعروف أن المملكة هي أكبر الداعمين لتلك الوكالة، وهي من أوائل الـدول الداعمة سياسيا للقضية الفلسطينية العادلة، وقد شجبت أي قرار يغير معالم القدس الشرقية التي ما زالت المملكة تنادي بعودتها الى أحضان الفلسطينيين على اعتبار أنها عاصمة الـدولـة الفلسطينية ولا يجوز المساس بهذه المدينة المقدسة بأي شكل من الأشكال أو ضمها إلى الكيان الصهيوني تحت أي ذريعة واهية.وقد اشتملت تلك الكلمة على تأكيد ثوابت المملكة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة وأهمية عودة الفلسطينيين إلـى ديارهم المغتصبة، فأي تصرف يحول دون هـذه العودة هو تصرف غير مقبول لأنه وتابعت : يمثل حقا من الحقوق الثابتة والـراسخة لأبناء فلـسطين، وقد نادت المملـكة دائما في كل محفل عربي وإسلامي ودولـي بأهمية تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة ودائمة وشاملة تستند فيما تستند إليه إلى الـقرارات الأممية ذات الصلة وإلـى المشروع العربي المنادي بإقامة الدولتين.وختمت : ودون الـرجوع إلـى تلك الـقرارات وإلـى تفاصيل مشروع الدولتين المطروح عربيا والذي حظي بتأييد دولي مطلق فإن القضية الفلسطينية سوف تبقى تراوح في مكانها دون حل، وهو وضع سوف يطيل أمد الأزمة القائمة ويضع دول المنطقة بأسرها فوق صفيح ساخن يغلي بالتوتر وعدم الاستقرار وفقدان الأمن، وإبقاء الوضع على ما هو عليه سوف يؤثر سلبا على الأمن والسلم الدوليين، والمجتمع الدولي مطالب إزاء استمرارية الكيان الصهيوني في ممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة الحقوق المشروعة إلى أصحابها ووقف سياسة الاستيطان والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون شروط أو قيود.// يتبع //06:05ت م0005