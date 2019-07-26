وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حماية الناقلات عسكرياً.. ليست حلاً ) : أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس أن البحرية البريطانية سترافق السفن التي ترفع علم بلادها عبر مضيق هرمز لحمايتها وتحسبا من بلطجة النظام الإيراني، الذي استمرأ التلصص والاعتداء والقرصنة في المضيق، مهددا أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج، التي تعد أحد أهم المعابر المائية في العالم. وأصبح لزاما على جميع دول العالم أن تؤمن سفنها البحرية بوحدات عسكرية عند المرور عبر مياه الخليج، لأن النظام الإيراني قد يعتدي عليها أو يختطفها ويحتجز طاقمها رهائن لابتزاز العالم.وواصلت : مع استمرار هذا الوضع البائس، سيتكبد قطاع النقل البحري حول العالم خسائر كبيرة في ظل تداعيات السلوك الإيراني، ومن المؤكد أن لهذه المستجدات انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي، خصوصا أن 20 % من إمدادات النفط الخام حول العالم تنقل عبر مضيق هرمز بشكل يومي، وكل هذا نتيجة لحالة الجمود والبرود في التعاطي مع سياسات النظام الإيراني الذي استمرأ عدم الالتزام بالقانون الدولي ونكث العهود والمواثيق، ولم تردعه سلسلة العقوبات المفروضة عليه منذ نشأته في 1979 ، وأصبح وأمسى خطرا متعاظما على الأمن والسلم العالميين.// انتهى //06:06ت م0006