طوكيو 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 26ر109 نقطة ، أو 50ر0% ، ليصل إلى 29ر21647 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 96ر7 نقطة، أو 50ر0% ، ليصل إلى 89ر1569 نقطة.// انتهى //07:21ت م0007