اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الجمعة 1440/11/23 هـ الموافق 2019/07/26 م واس
طوكيو 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على انخفاض.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 26ر109 نقطة ، أو 50ر0% ، ليصل إلى 29ر21647 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 96ر7 نقطة، أو 50ر0% ، ليصل إلى 89ر1569 نقطة.
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